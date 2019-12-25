Максима Резника не будет на заседании ЗакСа по состоянию здоровья

Депутату необходим отдых и покой.

Депутат Максим Резник пропустит заседание в Мариинском дворце по состоянию здоровья. Об этом 28 апреля он сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий находится на больничном. Врач сказала придерживаться девиза "отдых и покой". По словам Резника, он будет поддерживать Бориса Вишневского, который сегодня будет выступать по поводу предлагаемых инициатив и протестной акции 21 апреля.

Это не первый раз, когда народный избранник вынужден пропустить заседание из-за проблем со здоровьем. В прошлый раз ряд СМИ опубликовал информацию о том, что отсутствие связано с делом о наркотиках, по которому депутат проходит в качестве свидетеля, однако это не соответствовало действительности.

Фото: пресс-служба ЗакСа