Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в депутаты ЗакСа

Он идет на выборы от партии "Родина".

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей баллотируется на выборах нового состава депутатов ЗакС по 5 городскому округу Петербурга.

Максим Шугалей был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 11 августа.

Ученый, выдвигающийся по 5 округу в Выборгском районе Петербурга, идет на выборы от партии "Родина". Главные пункты программы Шугалея: создание института народных советников для решения районных проблем, "ленинградская надбавка" для пенсионеров, отмена депутатских зарплат.

Напомним, 10 августа ТИК отстранил от выборов кандидата от партии "Родина" Татьяну Буланову, инициатора "ленинградской надбавки". Артистке отказали в регистрации, несмотря на то, что на ее просьбу урегулировать ситуацию с произволом петербургских чиновников откликнулась председатель Центризбиркома Элла Памфилова, отправившая в Санкт-Петербург специальную комиссию ЦИК.

Фото: Instagram / shugaley_maxim