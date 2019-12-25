Игрок "Ленинградца" рассказал о жизни после коронавируса

Бывший полузащитник "Зенита" Максим Астафьев рассказал Piter.TV, чем занимается после лечения от коронавируса.

Полузащитник футбольного клуба ПФЛ "Ленинградец" Максим Астафьев недавно попал в заголовки газет, но не из-за спортивной составляющей. Выяснилось, что был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Игрок поступил в Боткинскую больницу, у него была повышенная температура. Бывший игрок "Зенита" рассказал Piter.TV, чем занимается после лечения от коронавируса и как относится к ситуации с приостановкой сезона в российском футболе до 31 мая.

Piter.TV: 30 апреля после повторного анализа на коронавирус вас выписали из больницы. Как вы себя чувствуете спустя неделю?

Максим Астафьев: Все хорошо, никаких симптомов больше нет. Нахожусь с семьей в изоляции, на карантине.

После лечения вы возвращались к тренировкам? Как сейчас проходит для вас и "Ленинградца" карантин?

Тренерский штаб дал нам "вольные" задания. То есть, каждый игрок должен выполнять упражнения, чтобы как-то поддерживать себя в форме. Я после выхода из больницы также пытаюсь поддерживать форму: где-то пробежаться, где-то с детьми поиграть, где-то поделать упражнения на пресс или спину.

У вас трое детей в семье. Каково им жить в таких домашних условиях, когда нельзя никуда выходить?

Для детей очень сложно находиться в таком замкнутом пространстве, тем более когда с утра до вечера они начинают приставать к родителям, и им надо постоянно уделять время (смеется). Не привык к такой ситуации, но стараюсь их как-то развлечь, придумываю для них игры. Не знаю, как у других, но у нас с понедельника начали скидывать задания из школы, которые надо выполнять и к концу дня отправлять учителям на проверку.

Во время паузы игроки советуют в социальных сетях книги, сериалы и фильмы, чтобы с пользой провести время дома. Что вы можете посоветовать нашим читателям и жителям города?

На самом деле, мы тоже проводим такое в социальных сетях, кто что посмотрел и прочел. Но я пока еще не скидывал ничего из рекомендаций. Пока лежал в больнице, читал "Анну Каренину" - почти закончил, совсем чуть-чуть осталось. В свое время не удавалось ее никак дочитать, а сейчас уже почти добил. Сейчас стараюсь заниматься спортом, играю с дочкой в теннис. Ей очень нравится. Когда появляется свободное время, она меня всегда зовет играть. Видел, что ребята из команды писали, кто какой фильм или сериал посмотрел. Мы с супругой также вечером смотрим вечером фильмы, когда получается.

Как вы относитесь к решению президента России Владимира Путина продлить карантин по коронавирусу до конца апреля?

Сложно оценивать, хорошо это или плохо. В первую неделю, когда объявили карантин, народ еще сидел дома. Я сам выезжал в город за продуктами. Сейчас, когда поехал за больничным, не увидел каких-то изменений. Машин очень много. Думаю, людям трудно сидеть дома вторую неделю. Тем, кто работает не в госучреждениях, надо тупо идти зарабатывать деньги и кормить семьи. Если они будут дома сидеть - кто им будет платить? Конечно, надо сидеть дома. Но если бы нас государство обеспечивало, я думаю, что все бы сидели дома и никто никуда не выходил. Сомневаюсь, что у нас смогут всех так обеспечить.

Продление паузы в российском футболе до 31 мая - это большой срок или оправданная ситуация? Пойдет ли она на пользу клубам, игрокам?

Конечно, это никак на пользу не пойдет. Мы просто отталкиваемся от ситуации, которая есть. Надеюсь, что все решения, которые принимают, окажутся верными. Сложно сказать, какое решение действительно будет правильным. Об этом мы узнаем, когда, допустим, скажут, что сезон возобновится 15 июня. Но вопрос, успеют ли футболисты набрать форму, если начнут тренироваться с начала или середины мая? Будут опять разные мнения на этот счет. Кто-то скажет, что сезон надо уже сейчас заканчивать, кто будет поддерживать доигровку сезона, а кто-то предложит вернуться к системе "весна-осень". Вариантов будет много. Такой ситуации еще никогда не было, поэтому трудно сказать, хорошо это или плохо для футболистов.

Как вы относитесь к мнением руководителей клубов РПЛ отменить сезон и оставить состав участников в дивизионах таким, какой он есть прямо сейчас?

Опять же, мне сложно судить, правильно это или нет. Если сезон действительно продолжится в июне, то команды успеют доиграть. Даже если играть придется через 2-3 дня, как в Англии - матчей осталось немного.

Фото: "ВКонтакте" / @leningradecfc