Вячеслав Макаров высказался о правлении Горбачёва и Ельцина

Горбачев приятных слов от Макарова не дождался.

В пятницу, 27 августа, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании городского парламента высказался о развале СССР и о правителях – Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине.

Горбачев приятных слов от Макарова не дождался. Спикер ЗакСа назвал Горбачева никчемный человеком в истории, а также предателем всех времен и народов. Макаров считает, что именно Горбачев виноват в том, что "СССР разрушили и развалили".

Для кого-то Горбачев – демократ, для меня это самый никчемный человек в истории руководства великого государства России, предатель всех времен и народов. Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга

Макаров также вспомнил и про Ельцина. По словам спикера, Ельцин за время своего правления сделал лишь две хорошие вещи: досрочно покинул пост и уступил место действующему президенту России Владимиру Путину. По мнению Макарова, Путин спас страну от гражданской войны и терроризма.

Ранее на Piter.tv: Макаров считает, что против кандидатов партии "Единая Россия" затеяли нечестную игру.

Фото: assembly.spb.ru