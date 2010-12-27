Вячеслав Макаров провел короткий мастер-класс для мировых судей

Депутат объяснил, как надо отвечать на вопросы о политрепрессиях.

На заседании петербургского ЗакСа 20 ноября депутаты утвердили кандидатуры мировых судей. Ими стали Алексей Водомеров, Лариса Симонова и Наталья Карасева.

Депутат Максим Резник по традиции спросил у будущих судей, есть ли в стране политические репрессии. Спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров перебил депутата, сняв вопрос, и посоветовал кандидатам всегда отвечать на подобное: "Безусловно, нет".

Лариса Симонова все-таки ответила Резнику после короткого мастер-класса Макарова, сказав, что в своей практике не сталкивалась с политическими репрессиями.

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Фото: assembly.spb.ru