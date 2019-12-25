Макаров отказался считать биткоин народной валютой

По словам чиновника, у него никогда не было биткоинов.

В среду, 17 марта, на брифинге в Мариинском дворце спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что считает биткоин не народной валютой и у него их никогда не было.

По словам Макарова, цифровой валютой пользуются только те, кто в ней хорошо разбирается или заниматеся профессионально. Он уверен, что у него никогда ее не будет. Однако выразил уважение тем, кто зарабатывают большие деньги своим умом и талантом, а непрофессионалам посоветовал не браться за операции с криптовалютой.

Ранее мы писали, что госслужащие Петербурга будут обязаны декларировать цифровую валюту.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания