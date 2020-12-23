Госслужащие Петербурга будут обязаны декларировать цифровую валюту

Законопроект был принят в первом чтении.

В среду, 17 марта, петербургские парламентарии приняли законопроект, согласно которому государственные служащие начнут декларировать данные о доходах, сделках и активах в цифровой валюте.

Инициативу приняли в первом чтении, ее поддержали 36 депутатов, один воздержался от решения. Законопроект на рассмотрение парламента вынесла петербургская прокуратура. Поясняется, что такое нововведение нужно для реализации требования ФЗ "О цифровых финансовых активах", который приняли летом 2020 года. Закон вступил в силу в начале текущего года.

Помимо этого, инициатива дает определение криптовалюте и запрещает использовать ее для оплаты товаров и услуг.

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