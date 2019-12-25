Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров забыл, кто самый молодой депутат городского парламента

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров поздравил депутата Галину Назарову с прошедшим днем рождения и назвал ее "самым молодым депутатом". На самом деле в составе городского парламента есть более молодые люди.
27-го июня Назаровой исполнилось 35 лет. Ее коллеге, Дмитрию Тугову, исполнится 35 в этом концу в конце декабря. Денису Четырбоку на следующей неделе будет 33 года. А Виктору Сысоеву, избиравшемуся от ЛДПР, 26 лет.
Галина Назарова будет избираться в этом году в ЗакС по одномандатному избирательному округу №14 и региональной группе кандидатов №14.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге возраст молодежи продлили до 35 лет.
Фото: пресс-служба ЗакСа
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