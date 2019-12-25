Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров забыл, кто самый молодой депутат городского парламента

Самому молодому депутату парламента на самом деле 26 лет.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров поздравил депутата Галину Назарову с прошедшим днем рождения и назвал ее "самым молодым депутатом". На самом деле в составе городского парламента есть более молодые люди.

27-го июня Назаровой исполнилось 35 лет. Ее коллеге, Дмитрию Тугову, исполнится 35 в этом концу в конце декабря. Денису Четырбоку на следующей неделе будет 33 года. А Виктору Сысоеву, избиравшемуся от ЛДПР, 26 лет.

Галина Назарова будет избираться в этом году в ЗакС по одномандатному избирательному округу №14 и региональной группе кандидатов №14.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге возраст молодежи продлили до 35 лет.

Фото: пресс-служба ЗакСа