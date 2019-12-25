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Макаров заявил, что оклад петербургских депутатов не превышает 100 тысяч рублей
Сегодня, 15:35
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nastya960

Макаров заявил, что оклад петербургских депутатов не превышает 100 тысяч рублей

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Спикер прокомментировал слова депутата Анастасии Мельниковой о ее зарплате.

Оклад депутата петербургского ЗакСа не превышает 100 тысяч рублей. Такую цифру назвал председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

Спикер прокомментировал слова депутата Анастасии Мельниковой, которая ранее рассказала, что ее оклад составляет 60 тысяч рублей.

По словам Макарова, Мельникова не соврала, но со всеми надбавками ее зарплата составляет около 130 тысяч рублей.

Ранее ЗакС отклонил инициативу оппозиции об увеличении пенсий ветеранам до 200 тысяч.

Фото: Piter.tv

Теги: закс, макаров, оклад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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