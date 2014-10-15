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ЗакС отклонил инициативу оппозиции об увеличении пенсий ветеранам до 200 тысяч
Сегодня, 13:23
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nadezhda_sib

ЗакС отклонил инициативу оппозиции об увеличении пенсий ветеранам до 200 тысяч

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Часть депутатов считает обещание о такой выплате нереалистичной.

Законодательное собрание Петербурга не стало включать в повестку заседания 10 февраля вопрос об увеличении ежемесячных выплат участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей. С инициативой выступил беспартийный депутат Максим Резник.

Резник отметил, что участников Великой Отечественной войны в стране остается все меньше. Проект поддержали представители фракций КПРФ и "Яблоко". 

По словам Дениса Четырбока, проект не стали включать в повестку из-за того, что государство не сможет обеспечить гражданам такие выплаты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутат "Единой России" предложил усложнить возможность для выступлений оппозиционеров на трибуне ЗакСа. 

Фото: pixabay.com

Теги: ветераны, закс петербурга, пенсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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