Депутат "Единой России" предложил усложнить возможность для выступлений оппозиционеров на трибуне ЗакСа

Автор предлагает наказывать выступления с трибуны не "по теме".

Депутат фракции "Единая Россия" Сергей Соловьев внес проект изменений в регламент Законодательного собрания. Он предлагает запретить представителям оппозиционных партий брать дополнительные перерывы и вносить дополнительные вопросы от фракции в повестку дня. Об этом сообщил Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

Изменения планируется внести за год до выборов в Законодательное собрание, то есть сейчас. Кроме того, выступления "не по теме" также будут наказываться: депутату не дадут слова до конца заседания.

Вопрос внесен в повестку дня, его рассмотрят в конце заседания в Мариинском дворце 10-го февраля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный сможет оказывать поддержку самозанятым петербуржцам.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб