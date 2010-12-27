Макаров объяснил исключение Анохина из политсовета "Единой России"

Спикер назвал это всего лишь рабочим вопросом.

Спикер петербургского ЗакСа и секретарь местного отделения "Единой России" Вячеслав Макаров на сегодняшнем заседании парламента объяснил, почему Андрей Анохин покинул политсовет партии.

Макаров напомнил о существовании устава партии, согласно которому каждый год обязательна ротация кадров в региональном отделении. Поэтому исключение Анохина было лишь рабочим моментом. При этом спикер пояснил, что ротация помогает запускать социальные лифты, а партия продолжает работать над имеющимися вопросами с обновлением кадров и повестки.

Анохина вывели из политсовета "ЕР" в прошлую пятницу. Он прокомментировал Piter.TV партийную ротацию.

Фото: assembly.spb.ru