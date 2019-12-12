Макаров: "Россия – последняя надежда Бога на земле"

Спикер ЗакСа поддерживает идею по включению Бога в Конституцию.

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров поддержал позицию патриарха Кирилла по включению в текст Конституции веры в Бога. Такое заявление спикер сделал на брифинге в Мариинском дворце.

Россия – православная страна, миродержавная сила. Как мы говорим, последняя надежда Бога на земле, – отметил Макаров

Депутат считает, что это упоминание необходимо хотя бы для сплочения общества, повышения духовности , заботы о ближнем и нравственности.

Зюганов поддержал упоминание Бога в Конституции.