Зюганов поддержал упоминание Бога в Конституции

По мнению Зюганова, в идеологии коммунизма также использованы многие сюжеты из Библии.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции.

Это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы, – отметил Зюганов

Он также напомнил, что Бог упоминается и в гимне России. По мнению Зюганова, в идеологии коммунизма также использованы многие сюжеты из Библии. Например, в послании апостола Павла есть лозунг коммунизма "кто не работает, тот не ест".

Ранее патриарх Кирилл предложил добавить упоминание о Боге в Конституцию.