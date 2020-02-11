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nastya960
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Зюганов поддержал упоминание Бога в Конституции

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По мнению Зюганова,  в идеологии коммунизма также использованы многие сюжеты из Библии.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции.

Это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы,

 – отметил Зюганов

Он также напомнил, что Бог упоминается и в гимне России. По мнению Зюганова,  в идеологии коммунизма также использованы многие сюжеты из Библии. Например, в послании апостола Павла есть лозунг коммунизма "кто не работает, тот не ест".

Ранее патриарх Кирилл предложил добавить упоминание о Боге в Конституцию. 

Теги: бог, зюганов, конституция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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