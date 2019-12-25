В Петербурге майору дали шесть лет за ДТП с двумя погибшими

Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении майора Андрея Фокина, который стал виновником смертельного ДТП в Невском районе города. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что 28 марта в 18:50 Фокин сел за руль Mazda CX-7 в состоянии алкогольного опьянения. Возле дома №28 на улице Кибальчика он на большой скорости врезался в три автомобиля и прицеп, стоящие на проезжей части.

В результате случившегося два пассажира Mazda получили травмы, несовместимые с жизнью. Виновник аварии полностью признал свою вину и раскаялся. Майор возместил родственникам на погребение по 50 тысяч рублей, а также перечислил потерпевшим 500 тысяч рублей за моральный вред.

Мужчину признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав сроком на 3 года.

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Фото: Piter.TV