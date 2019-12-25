Фура протащила за собой Cadillac по трассе в Ленобласти

Авария произошла в результате неудачного обгона.

Во вторник, 21 июля, на трассе M11 в Ленинградской области произошло жесткое ДТП. Фура зацепила Cadillac при неудачном обгоне другого большегруза. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный контроль Ленинградская область".

По информации очевидцев, авария случилась у Тосненской развязки. Водитель американской иномарки также выполнял обгон и не успел избежать столкновения. В результате фура буквально тащила на себе "легковушку" примерно 300 метров.

Водитель и пассажирка Cadillac серьезно пострадали. На месте работала служба Аварийных комиссаров.

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Фото: ВКонтакте / kng_kontrol47