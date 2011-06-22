Майнинговую ферму обнаружили в ангаре в Ленобласти

В самом ангаре на металлических стеллажах находились более 500 устройств с видеокартами для майнинга криптовалюты.

В поселке Новый Свет Ленобласти оперативники обнаружили майнинговую ферму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После того как в полицию поступило сообщение о незаконном потреблении электроэнергии, оперативники вместе со специалистами энергосервисной компании осмотрели участок и выявили вмешательство в программное обеспечение электросчетчика. Электроснабжение было подведено к ангару.

В самом ангаре на металлических стеллажах находились более 500 устройств с видеокартами для майнинга криптовалюты. Предварительный ущерб составил порядка 4,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.

На выходных неизвестный вынес из квартиры студента в Петербурге 60 айфонов и 200 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области