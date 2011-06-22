Майнинговую ферму обнаружили в ангаре в Ленобласти

В поселке Новый Свет Ленобласти оперативники обнаружили майнинговую ферму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После того как в полицию поступило сообщение о незаконном потреблении электроэнергии, оперативники вместе со специалистами энергосервисной компании осмотрели участок и выявили вмешательство в программное обеспечение электросчетчика. Электроснабжение было подведено к ангару.
В самом ангаре на металлических стеллажах находились более 500 устройств с видеокартами для майнинга криптовалюты. Предварительный ущерб составил порядка 4,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.
На выходных неизвестный вынес из квартиры студента в Петербурге 60 айфонов и 200 тысяч рублей.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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