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Майк Шинода выпустил клип "I.O.U"

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Трек взят с альбома, посвященного Честеру Беннингтону.

Майк Шинода выпустил новый клип на композицию " I.O.U". Режиссером ролика выступил Чади Авад. Он запечатлел кадры из тура музыканта по США, который проходил прошлой осенью. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале Шиноды.

Композиция вошла в состав нового альбома Шиноды "Post Traumatic". Пластинка вышла 15 июня. По словам самого Шиноды на создание лонгплея его побудило самоубийство Честера Беннингтона. Многие композиции он посвятил своему покойному другу.

Да, я начал писать этот альбом под впечатлением от смерти Честера, и да, в некоторых из первых вещей речь шла о том, что с ним произошло. Но затем я просто стал писать песни в том же настроении, но совсем не о Честере. Тем не менее, люди слышат и в них что-то про Беннингтона. И даже если это не так, я ничего не могу с этим поделать"
- сказал Шинода.

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Видео: ютуб/ Майк Шинода

Теги: майк шинода, новый клип, премьера
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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