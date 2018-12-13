Майк Шинода выпустил клип "I.O.U"

Майк Шинода выпустил новый клип на композицию " I.O.U". Режиссером ролика выступил Чади Авад. Он запечатлел кадры из тура музыканта по США, который проходил прошлой осенью. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале Шиноды.



Композиция вошла в состав нового альбома Шиноды "Post Traumatic". Пластинка вышла 15 июня. По словам самого Шиноды на создание лонгплея его побудило самоубийство Честера Беннингтона. Многие композиции он посвятил своему покойному другу.

Да, я начал писать этот альбом под впечатлением от смерти Честера, и да, в некоторых из первых вещей речь шла о том, что с ним произошло. Но затем я просто стал писать песни в том же настроении, но совсем не о Честере. Тем не менее, люди слышат и в них что-то про Беннингтона. И даже если это не так, я ничего не могу с этим поделать"

- сказал Шинода.