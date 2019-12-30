Mail.Ru выпустил умную колонку с "Марусей"

Продажи стартуют до конца квартала.

У "Яндекс.Станции" и других колонок с голосовым помощником "Алиса" появился первый серьезный конкурент на российском рынке. В среду, 29 января, компания Mail.Ru Group открыла предзаказы на колонку "Капсула", оснащенную ассистентом "Маруся". Об этом пишет "Коммерсант".

Среди способностей "Капсулы" выделяют голосовые звонки через "ВКонтакте". К слову, у колонок с "Алисой" такой функции нет. Кроме того, для обучения детей будут использоваться специальные программы и инструменты для развития речевых навыков. Устройством сможет пользоваться даже ребенок, который пока не научился говорить. Сформулировать запрос помогут интерактивные пластиковые RFID-карты, считыватель которых интегрирован в колонку.

Остальные возможности "Капсулы" с "Марусей" привычны для подобных устройств. Она сможет зачитывать новости и погоду, вычислять время в пути и воспроизводить напоминание. Новинка поступит в продажу до конца квартала и будет стоить 6990 рублей.

Впервые яйцеобразное устройство с кольцевым световым индикатором Mail.Ru показал в своем новогоднем ролике. На видео Дед Мороз называет "Марусю" "волшебной голосовой помощницей". Колонка смогла разбудить его сообщением о поступлении 32548 новых писем.

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