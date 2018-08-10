Магнитная буря может оставить петербуржцев без радио

Начавшаяся в ночь на 25 октября магнитная буря может нарушить работу радиотехнических устройств в Петербурге. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на пресс-службу Пулковской обсерватории.
Появление магнитной бури связано с прохождением корональной дыры в геоэффективной области на Солнце. Оттуда вылетают заряженные частицы, которые, долетая до атмосферы Земли, возбуждают ее.
В субботу, 26 октября, магнитные бури продолжатся и будут средней интенсивности. В воскресенье – относительно слабой. Завершится все в понедельник.
Что делать при магнитных бурях
Метеозависимым людям в период магнитных бурь нужно держать под рукой лекарства. Из-за этого явления возможно повышение давления. При сильном возбуждении стоит пить успокоительные препараты и чай.
Ранее мы писали, что холода захватят Петербург через неделю.
Фото: pixabay.com
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