В Петербурге опустели прилавки с iPhone, цены на них меняются каждый час

Актуальную стоимость товара могут озвучить продавцы.

Цены на iPhone меняются настолько быстро, что ретейлеры больше не меняют ценники, а просто убрали телефоны с прилавков. Об этом пишет "Фонтанка".

В одном из магазинов крупной сети в Петербурге объяснили, что цены на iPhone меняются каждый час. Продавцы не видят смысла постоянно менять ценники, поэтому приняли решение вовсе убрать телефоны с прилавков. Актуальную стоимость товара можно посмотреть на сайте Apple, либо спросить у продавца.

Так, например, Apple iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ сейчас стоит почти 130 тысяч рублей. Apple iPhone 13 на 512 Гб можно купить за 109 990 рублей, на 256 Гб – за 89 990 рублей, а на 128 Гб – за 74 990 рублей. Большинства моделей и расцветок Pro Max уже нет в наличии.

Ранее производителей предложили обязать указывать полную цену товара.

Фото: pexels.com