На улице Дыбенко ограбили магазин сотовых телефонов

Мужчина похитил с прилавка 50 модулей для iPhone.

В среду, 9 января, около 11 часов утра на улице Дыбенко, в доме №20/1 случилось вооруженное ограбление магазина сотовых телефонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным источника, незнакомец с предметом, похожим на пистолет, ворвался в магазин и похитил с прилавка 50 модулей для iPhone, а после скрылся с места преступления. Сотрудники торговой точки нажали тревожную кнопку и вызвали полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Приняты все меры, чтобы разыскать грабителя. Сумма ущерба устанавливается.

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Фото: pixabay.com