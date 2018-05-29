Суд запретил магазин ритуальных услуг в жилом доме в Выборге

Индивидуальный предприниматель, владеющий торговой точкой, нарушил закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Прокуратура Выборга обратилась в суд по поводу магазина ритуальных услуг, который был размещён в цокольном этаже жилого здания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Индивидуальный предприниматель, владеющий торговой точкой, нарушил закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Прокурор передал информацию правосудию в целях защиты прав и законных интересов потребителей.

Требования удовлетворил Выборгский городской суд, но решение обжаловал представитель ответчика. Позже Ленинградский областной суд вынес апелляционное определение по делу и оставил решение предыдущей инстанции без изменений. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

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