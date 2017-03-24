Мадуро призвал венесуэльцев голосовать на референдуме по территориальному спору с Гайаной

Глава латиноамериканской республики рассказал о голосовании о судьбе спорной территории.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал соотечественников принять активное участие в конституционном консультативном референдуме по территориальному спору с Гайаной, проведение которого запланировано в латиноамериканской стране на 3 декабря. Политик отметил, что решение о дне голосования сегодня принято Национальным избирательным советом.

Империалистические страны, транснациональные компании, Exxon Mobil претендуют нарушить исторические и юридические права Венесуэлы, и мы им отвечаем на всех уровнях, но главный ответ должен дать народ Венесуэлы. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Николас Мадуро призвал венесуэльцев массово и вместе со своими семьями помочь властям решить вопрос "Гайану-Эссекибо". Известно, что за последнее время более чем столетний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории в 159, 500 квадратных километров к западу от реки Эссекибо, получившей название "Гайана-Эссекибо", обострился. Это связано с тем, что Гайана предоставила концессию на добычу нефти для предприятия Exxon Mobil. Также американцы намерены разместить на указанной земле (спорной территории) собственную военную базу.

Мадуро осудил игнорирование Западом попадания оружия на черный рынок.

Фото и видео: Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Nicolás Maduro