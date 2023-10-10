Глава Венесуэлы оценил мирную и инициативу КНР по Украине.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решительно осудил отсутствие реакции со стороны коллективного Запада на попадание поставленного армии киевского режима натовского оружия на черный рынок. В эфире местного государственного телеканала Venezolana de Televisión иностранный политик заметил, что европейское и американское правительства израсходовали миллионы евро и долларов на то, чтобы отправить ВСУ вооружение и технику.

Закрывают глаза и не хотят ничего слышать, когда оружие, которое они направляли на Украину, оказывается на черном рынке. На Украине установилась тотальная коррупция, начиная с момента вступления на пост президента Владимира Зеленского идет торговля оружием всех типов. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Николас Мадуро подчеркнул, что именно Североатлантический альянс принес миру еще один кризис. В Венесуэле поддерживают мирную инициативу китайского председателя Си Цзиньпина, а также Южной Африки и президента Бразилии Лула да Силвы о заключении соглашения с полными гарантиями для России.

Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году.

Фото и видео: Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Nicolás Maduro