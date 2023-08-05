Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году

Президент Венесуэлы рассказал "об историческом прецеденте".

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил бывшего американского президента Дональда Трампа в организации со стороны администрации США попытки покушения на его жизнь, которая произошла пять лет назад. Соответствующее заявление латиноамериканский политик сделал в ходе выступления на торжественной церемонии в честь праздновании 86-летия Национальной гвардии страны. Спикер объяснил, что экс-глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос в последние дни своего пребывания у власти финансировал подготовку террористической группы. За несколько дней до преступления против Мадуро Сантос объявил о том, что в ближайшие дни в Венесуэле стоит ждать "коллапса и смены режима".

По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Николас Мадуро считает, что такое покушение на жизнь главы государства с использованием беспилотников стало первым в истории". Он напомнил, что начатое расследование привело к незамедлительному аресту исполнителей теракта, а фигуранты расследования признали вину. Сейчас они находятся в тюремном заключении. Следствие установило, что одним из ключевых организаторов покушения является бывший депутат венесуэльского парламента Хулио Борхес, который скрывается на территории Колумбии.

Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro