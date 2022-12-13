МВФ прогнозирует сохранение инфляции в США на уровне выше показателей ФРС

Кристалина Георгиева оценила целевые показатели по инфляции в США.

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что инфляция на территории США в 2023 и 2024 годах сохранится на том уровне, который превышает целевые показатели американской Федеральной резервной системы. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделала директор-распорядитель финансового института Кристалина Георгиева. Она уточнила, что на текущий момент целевой показатель инфляции в США сохраняется на двух процентах.

Мы считаем, что инфляция в 2024 году останется выше среднесрочного целевого показателя ФРС. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Глава МВФ назвала госдолг США "устойчивым".

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