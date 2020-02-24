Глава МВФ назвала два сценария для экономики из-за коронавируса

Появление болезни в любом случае скорректирует прогнозы МВФ, которые были опубликованы в январе.

Глава МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в Эр-Рияде заявила, что существуют два варианта развития для мировой экономики после вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам Георгиевой, появление болезни в любом случае скорректирует прогнозы МВФ, опубликованные в январе. Тогда предполагалось, что в 2020 году мировая экономика вырастет на 3,3 % по сравнению с прошлым годом.

В первую очередь из-за коронавируса пострадала деловая активность в Китае. Георгиева заявила, что если распространение болезни остановится в ближайшее время, то китайская экономика сможет восстановиться во втором квартале 2020 года. В этом случае влияние на мировую экономику будет минимальным, и глобальный экономический рост по итогам года составит 3,2%.

Однако не стоит забывать и о худших вариантах развития событий. Если вирус продолжит распространяться по всему миру, это неизбежно скажется на экономической составляющей.

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