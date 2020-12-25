В Петербурге запустили первую пользовательскую 5G-сеть

Она доступна в восьми локациях города. Еще шесть зон открыты в Кронштадте.

Компания ПАО "МТС" запустила в Петербурге первую пользовательскую 5G-сеть. Абоненты оператора смогут подключаться к безлимитному и бесплатному интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c в популярных местах Северной столицы и Кронштадта. Об этом говорится в сообщении компании.

Пилотная сеть доступна для пользователей в восьми локациях в самом Петербурге. К 5G можно подключиться в "Экспофоруме", на Дворцовой площади, "Газпром Арене" и площади перед ней, а также на Яхтенном мосту, технопарке "Ленполиграфмаш", Ботаническом саду, Площади Искусств и Малой монетной улице.

Кроме того, открыты шесть зон в Кронштадте: сквер у Музея истории Кронштадта, Летний сад, улица Восстания, Посадская улица, проспект Ленина и Кронштадтский хлебозавод. С 4 июня 5G появится на территории Московского вокзала, ТРЦ "Питерленд" и парка 300-летия Петербурга.

К пилотной 5G-сети МТС смогут подключиться смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. В пилотной сети трафик не ограничивается по объему и скорости.

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