Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
МС Хованский снял клип про Шнурова и Слепакова
Сегодня, 19:55
0
IRINA_CHALKINA
387

МС Хованский снял клип про Шнурова и Слепакова

0
 
 

Петербургский блогер перевоплотился в известных медиа персон в новом клипе.

Петербургский блогер МС Хованский  выпустил "дисс" на  Шнурова и Слепакова. Ролик появился 9 сентября на его YouTube канале.

"Не хочу быть москвичом" - пел Сергей Шнуров из группировки Ленинград. "Побазарим за культуру" - отвечал ему Семён Слепаков, а тем временем МС Хованский просто развалил их в своём новом диссе "Чемпионы". Так кто там кандидат?

написал блогер 

В ролике "Чемпионы" Хованский рассказывает о том, что в творчестве Шнурова и Слепакова пропали "острые" персонажи, а сами авторы "скатились".

Напомним, что ранее Семен Слепаков выпустил "дисс" на клип Сергея Шнурова "Не хочу быть москвичем".  Тогда многие из пользователей сопоставили выход такого дисса с предстоящими выборами мэра Москвы. Они объяснили свое подозрение тем, что Сергей воспевает новые постройки столицы. 

Фото: Юрий Хованский/Instagram

Теги: семен слепаков , сергей шнуров , хованский
Категории: Лента новостей Культура

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5