МС Хованский снял клип про Шнурова и Слепакова

Петербургский блогер перевоплотился в известных медиа персон в новом клипе.

Петербургский блогер МС Хованский выпустил "дисс" на Шнурова и Слепакова. Ролик появился 9 сентября на его YouTube канале.

"Не хочу быть москвичом" - пел Сергей Шнуров из группировки Ленинград. "Побазарим за культуру" - отвечал ему Семён Слепаков, а тем временем МС Хованский просто развалил их в своём новом диссе "Чемпионы". Так кто там кандидат? написал блогер

В ролике "Чемпионы" Хованский рассказывает о том, что в творчестве Шнурова и Слепакова пропали "острые" персонажи, а сами авторы "скатились".

Напомним, что ранее Семен Слепаков выпустил "дисс" на клип Сергея Шнурова "Не хочу быть москвичем". Тогда многие из пользователей сопоставили выход такого дисса с предстоящими выборами мэра Москвы. Они объяснили свое подозрение тем, что Сергей воспевает новые постройки столицы.

Фото: Юрий Хованский/Instagram