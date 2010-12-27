Побазарим на культуру: Слепаков записал "дисс" на Шнурова

Семен Слепаков решил ответить на недавнюю песню Сергея Шнурова "Не хочу быть москвичом".

В пятницу, 24 августа Семен Слепаков записал "дисс" на Сергея Шнурова. Комик опубликовал клип под названием "Побазарим на культуру" на своем YouTube канале.

Для творческой натуры лучше уж Москва, чем Питер.....Здесь писал стихи Есенин, а повесился у Вас поет Слепаков

Суть песни заключается в том, что столица пригодна для дел, а Петербург для прогулок. Семен поет про то, что Сергей Шнуров соглашается на любую халтуру в столице ради денег.

Многие из пользователей сопоставили выход такого дисса с предстоящими выборами мэра Москвы. Пользователи объяснили свое подозрение тем, что Сергей воспевает новые постройки столицы.

Напомним, что ранее лидер группировки "Ленинград" выпустил клип "Не хочу быть москвичом", в котором Шнуров пел про любовь к Петербургу.

Фото: Семен Слепаков/YouTube



