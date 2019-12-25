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МРК "Вышний Волочек" возвращается в Севастополь
Сегодня, 9:13
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МРК "Вышний Волочек" возвращается в Севастополь

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С ноября 2020 года МРК находился в Средиземном море.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек", находящийся на вооружении Черноморского флота, возвращается в Севастополь из Средиземного моря. Об этом сообщили представители Минобороны России. Чиновники уточнили, что МРК выполнял в регионе задачи сил постоянного соединения ВМФ РФ в дальней морской зоне.

Сейчас экипаж корабля проходит через пролив Босфор. Корабль двигается к месту регулярном дислокации. Он не был в Черном море с ноября прошлого года. В конце февраля текущего года в Средиземном море МРК военные сменили на "Орехово-Зуево". 

Черноморский флот следит за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании в Черном море.

Фото: Минобороны России

Теги: вышний волочек, малый ракетный корабль, севастополь, средиземное море
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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