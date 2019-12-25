МРК "Вышний Волочек" возвращается в Севастополь

С ноября 2020 года МРК находился в Средиземном море.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек", находящийся на вооружении Черноморского флота, возвращается в Севастополь из Средиземного моря. Об этом сообщили представители Минобороны России. Чиновники уточнили, что МРК выполнял в регионе задачи сил постоянного соединения ВМФ РФ в дальней морской зоне.

Сейчас экипаж корабля проходит через пролив Босфор. Корабль двигается к месту регулярном дислокации. Он не был в Черном море с ноября прошлого года. В конце февраля текущего года в Средиземном море МРК военные сменили на "Орехово-Зуево".

Черноморский флот следит за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании в Черном море.

Фото: Минобороны России