Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 марта сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер отметил, что военнослужащие при помощи барражирующих снарядов ликвидировали две украинские БМП-1, находившиеся в районе населенного пункта Ямполовка. Задачи реализованы мотострелками при поддержке артиллерии и авиации.

Отразили четыре атаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена 122-мм артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и американская гаубица М101. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Эксперт пояснил, то средствами противовоздушной обороны поражены шесть дронов противника, три "Лелеки-100", "Синица", "Валькирия" и "Фурия". Вооруженные силы Украины потеряли до 30 человек живой силы убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, бронированный транспортер, два артиллерийских орудия, три минометных расчета, шесть беспилотников и автомобиль.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Гиацинт-Б".

Фото и видео: Минобороны России