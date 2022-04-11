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МО РФ: в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожили ремонтную базу ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации "Бука-М1" и "Осы".

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что в районе украинского населенного пункта Великая Новосёловка  Вооруженные силы РФ уничтожили ремонтную базу ВСУ. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По сведениям от генерал-майора, атака совершена высокоточными ракетами воздушного базирования. В числе уничтоженных объектов значатся 
зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "ОСА-АКМ".

В течение ночи в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Авиация России уничтожила 78 наземных военных объектов Украины.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: бук-м1, великая новоселовка, игорь конашенков, минобороны, оса, ремонтная база
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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