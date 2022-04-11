МО РФ: в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожили ремонтную базу ВСУ

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что в районе украинского населенного пункта Великая Новосёловка Вооруженные силы РФ уничтожили ремонтную базу ВСУ. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По сведениям от генерал-майора, атака совершена высокоточными ракетами воздушного базирования. В числе уничтоженных объектов значатся
зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "ОСА-АКМ".
В течение ночи в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Авиация России уничтожила 78 наземных военных объектов Украины.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все