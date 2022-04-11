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Авиация России уничтожила 78 наземных военных объектов Украины

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации военных объектов на Украине силами ВКС РФ.

Российская оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России уничтожила на территории Украины в рамках проведения специальной военной операции 78 объектов. В частности, ликвидированы три единицы зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, находящиеся на вооружении у ВСУ. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Среди них три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 441 дрон ВСУ, а также 239 установок реактивных систем залпового огня,  2 079 танков и бронемашин противника.

Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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