Авиация России уничтожила 78 наземных военных объектов Украины

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации военных объектов на Украине силами ВКС РФ.

Российская оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России уничтожила на территории Украины в рамках проведения специальной военной операции 78 объектов. В частности, ликвидированы три единицы зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, находящиеся на вооружении у ВСУ. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Среди них три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 441 дрон ВСУ, а также 239 установок реактивных систем залпового огня, 2 079 танков и бронемашин противника.

Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России