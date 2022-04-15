МО РФ: в Мариуполе полностью освободили от националистов Меткомбинат им. Ильича

Игорь Конашенков рассказал о зачистке металлургического предприятия на Украине.

В российском министерстве по обороны рассказали о том, что на территории украинского города Мариуполь полностью освобожден от местных националистов металлургический комбинат имени Ильича. Такими данными с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 15 апреля.

Группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден комбинат имени Ильича. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России