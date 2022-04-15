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МО РФ: в Мариуполе полностью освободили от националистов Меткомбинат им. Ильича

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Игорь Конашенков рассказал о зачистке металлургического предприятия на Украине.

В российском министерстве по обороны рассказали о том, что на территории украинского города Мариуполь полностью освобожден от местных националистов металлургический комбинат имени Ильича. Такими данными с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 15 апреля.

Группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден комбинат имени Ильича.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, комбинат имени ильича, мариуполь, минобороны, националисты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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