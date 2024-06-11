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МО РФ сообщило об уничтожении "Градом" взводного опорного пункта ВСУ под Донецком

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Военнослужащие "Юга" помогли продвижению штурмовиков на Донецком направлении.

Российские расчеты реактивной системы залпового огня "Град" при "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции уничтожили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины, расположенный под городом Донецком. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что разведка и корректировка целей велась при поддержке операторов беспилотников.

Расчеты РСЗО "Град" обеспечили продвижение штурмовых подразделений Южной группировки войск на донецком направлении.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве напомнили журналистам о том, что подобная работа ведется круглосуточно. Мероприятия направлены на контрбатарейную борьбу, а также ликвидацию складов боеприпасов и мест хранения горюче-смазочных материалов армии киевского режима.

В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, град, донецкое направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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