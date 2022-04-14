МО РФ: российская авиация поразила 48 военных объектов Украины

В число пораженных объектов вошли два пункта управления две позиции реактивной системы залпового огня.

Российская авиация поразила 48 военных объектов Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В число пораженных объектов вошли два пункта управления, радиолокационная станция и две позиции реактивной системы залпового огня. Также российская авиация уничтожила шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и 48 районов сосредоточения боевой техники украинских ВС.

Конашенков добавил, что в ночь на 14 апреля российские военные уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения, истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник "Байрактар ТБ-2".

Ранее Дуда выступил против диалога с РФ, пока Москва не признает нарушения на Украине.

Видео: Минобороны России