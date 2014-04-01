  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МО РФ располагает перепиской сына Байдена о финансировании биолабораторий на Украине
Сегодня, 7:59
76
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ располагает перепиской сына Байдена о финансировании биолабораторий на Украине

0 0

Игорь Кириллов раскрыл подробности о работе Хантера Байдена на Украине.

МО РФ располагает перепиской сына Байдена о финансировании биолабораторий на Украине. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами сделал руководитель войсками радиационной, биологической и химической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Эксперт уточнил, что у военнослужащих есть переписка Хантера Байдена с представителями Управления по снижению угрозы Пентагона, а также ряда подрядных организаций США на Украине. Документы подтверждают сведения о том, что он сыграл важную роль в финансировании исследований и работы с опасными для человека патогенами.

Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден…. обеспечил привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota.

Игорь Кириллов, представитель МО РФ

Эксперт добавил, что опубликованная переписка говорит о том, что истинные цели Министерства обороны США на Украине далеки от научных. В одном из писем вице-президент компании Metabiota отмечает, что деятельность сотрудников будет направлена на обеспечение "...культурной и экономической независимости" киевского режима от российской стороны. кириллов заметил, что такие задачи являются странными для биотехнических предприятий.

Силы ДНР сбили два Ми-8 ВСУ, на которых из Мариуполя эвакуировали командиров "Азова".

Фото и видео: ТАСС
 

Теги: black and veach, metabiota, биолаборатории, игорь кириллов, минобороны, пентагон, хантер байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии