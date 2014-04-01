Игорь Конашенков рассказал о плане Киева по спасению националистов.

Силы ДНР сбили два Ми-8 ВСУ, на которых из Мариуполя эвакуировали командиров "Азова". Об этом в рамках вечернего брифинга от 31 марта рассказал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. По данным специалиста, киевский режим предпринял попытку забрать командный состав полка национального батальона из украинского города. Однако Народная милиция Донецкой народной республики помешала планам местных националистов.

Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса, из трофейного американского комплекса Stinger, один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что второй украинский воздушный борт Ми-8 от попадания ракеты, выпущенной силами ДНР, получил значительные повреждения, после чего уклонился в сторону моря. После этого вертолет потерпел крушение примерно в 20 километрах от береговой полосы.

"Азов" - радикальное, экстремитское и терриористическое движение, запрещенно на территории РФ.

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Фото и видео: Минобороны России