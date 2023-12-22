МО РФ показало боевую работу экипажей танков Т-80БВМ в зоне СВО

Экипаж выполнил задачи на южнодонецком направлении СВО.

Пресс-служба российского министерства по обороны продемонстрировало в социальных сетях кадры выполнения боевой работы экипажами танков Т-80БВМ от "Восточной" группировки Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что отечественная техника с расстояния чуть больше одного километра прямой наводкой уничтожает бронированные объекты и долговременные огневые точки, размещенные на позициях противника. Таким образом военнослужащие обеспечивают живой силе продвижение штурмовых подразделений на угледарском участке южнодонецкого направления. В ежедневном режиме танкисты выполняют по несколько выездов. Огонь танков корректируется при помощи средств воздушной разведки, операторами беспилотников.

В основном помогаем нашей пехоте <…> Выезжаем, прикрываем их, когда они наступают, или отвлекаем на себя маневр, раньше них выезжаем. Отстрелялись, им помогли, и наша пехота зашла. командир танкового взвода с позывным "Алмаз"

В профильном ведомстве добавили, что от воздействия огневых средств Вооруженных сил Украины танкистов ВС России надежно защищает установленная на Т-80БВМ динамическая защита "Реликт". Недавно эта установка спасла один из экипажей от прямого попадания в башню танка противотанковой управляемой ракеты. Разработчики разместили к штатной защите танка металлический навес и цепи для того, чтобы дрон-камикадзе ВСУ не залетел под башню.

МО РФ заявило об уничтожении "Ланцетами" двух украинских БМП-1 в районе Ямполовки.

Фото и видео: Минобороны России