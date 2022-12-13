Игорь Кириллов презентовал перечень лиц, задействованных в программах Пентагона.

Российское министерство по обороне обнародовало имена представителей украинских компаний и государственных институтов, которые были задействованы в реализации американских военно-биологических программ. Этими сведениями во время брифинга с журналистами поделился руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Начальник напомнил о том, что ранее военные уже обнародовали ФИО ряда участников подобных программ.

Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Эксперт напомнил о том, что глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия Минобороны с американским агентством по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA). Также этот чиновник числится в перечне руководителем проекта UP-8, который занимается исследованием ареалов возбудителя Конго-Крымской лихорадки и хантавирусов на территории Украины. Эксперт указал коллегам на то, что заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина являлась посредником при взаимодействии с подрядчиками из Пентагона и контролировала выполнение проектов на Украине от серии UP и TAP.

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Фото и видео: Минобороны России