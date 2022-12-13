Игорь Кириллов рассказал о том, то атаку на страну совершили участницы НАТО в 1994 году.

Официальные заявления Великобритании о поставках киевскому режиму боевых снарядов с обедненным ураном выглядят особенно цинично перед годовщиной бомбардировок Югославии, на территории которых они использовались. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал руководитель российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант напомнил, что приказ об атаке отдал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Хавьер Солана. Военный говорил о том, что операция "Ангел милосердия" является "гуманитарной".

Особую циничность заявлению заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди придает тот факт, что оно сделано практически накануне очередной годовщины бомбардировок НАТО в Югославии - 24 марта 1999 года. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Эксперт объяснил СМИ, что на самом деле из себя представляют бронебойные подкалиберные боеприпасы. Речь идет об артиллерийском оружии, диаметр активной части которых меньше калибра орудия. Они применяются для стрельбы по танкам, бронированным объектам, расположенным на дальностях прямого выстрела. Обедненный уран представляет из себя тривиальное название металла, основу которого составляет более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235. При ударе о броню оболочка, изготовленная из мягкой стали, разрушается и передает свою энергию сердечнику, который проникает в броню противников.

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Фото и видео: Минобороны России