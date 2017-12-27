МОК запретил российским болельщикам приносить на трибуны триколор

МОК объяснил свое решение очень просто. Стала известна реакция Кремля.

Сегодня в СМИ появилась информация, что МОК запретил проносить на трибуны и тренировочные базы российскую символику и российский флаг. МОК объяснил это просто, что использовать флаги и символику стран неучастниц Олимпийских Игр запрещено, а Российские спортсмены решением МОК от 5 декабря 2017 года будут выступать под нейтральным флагом и под гимн Олимпийских игр.

Дмитрий Песков призвал продолжать диалог с олимпийским комитетом даже в такой сложной обстановке.