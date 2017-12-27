МОК запретил российским болельщикам приносить на трибуны триколор

Сегодня в СМИ появилась информация, что МОК запретил проносить на трибуны и тренировочные базы российскую символику и российский флаг. МОК объяснил это просто, что использовать флаги и символику стран неучастниц Олимпийских Игр запрещено, а Российские спортсмены решением МОК от 5 декабря 2017 года будут выступать под нейтральным флагом и под гимн Олимпийских игр.
Дмитрий Песков призвал продолжать диалог с олимпийским комитетом даже в такой сложной обстановке.
Сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот. В любом случае с МОК нужно продолжать диалог. Ситуация непростая и даже, скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно. Появляются новые какие-то элементы — например, запрет использования флагов на трибунах болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось. Соответственно, это некая новация. Самое главное — это сейчас в ходе контактов на экспертном уровне прояснить, насколько это достоверная информация, почему она появилась, от кого она появилась.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России