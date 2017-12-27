МОК не допустил до Олимпийских игр игроков СКА

Комиссия МОК не допустила до Игр в Пхенчхане двух игроков СКА.

Комиссия МОК не допустила до Игр в Пхенчхане двух игроков СКА: Антона Белова и Сергея Плотникова.

Ранее стало известно, что члены МОК не пустили в Пхенчхан сразу несколько лидеров в своих видах спорта.

Возможности выступать за Россию лишили:

фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина;

биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Евгения Гараничева;

лыжника Сергея Устюгова.

К ранее не попавшему в список Виктору Ану присоединились коллеги по шорт-треку Денис Айрапетян, Владимир Григорьев, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова. В санном спорте от России не будет выступать Виктория Демченко.

Также известно, что до игр в Южной Корее не пустили 90 процентов мужской команды и 80 процентов женской.

Фото: сайт МОК