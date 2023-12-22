Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ленобласти, избившего маленькую дочь сожительницы

Мужчине вменяют покушение на убийство.

Житель Гатчинского района Ленобласти, который избил шестилетнюю дочь своей сожительницы в ночь на 11 января, стал фигурантом уголовного дела по статье "Покушение на убийство". Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, что преступление случилось на улице Филиппова в Гатчине. На месте происшествия был задержан 22-летний гражданин сопредельной республики, который нанёс несколько ударов ребёнку. Пострадавшая девочка была госпитализирована с ушибами мягких тканей головы, ушибами мягких тканей лица, травматической грыжей шейных позвонков в удовлетворительном состоянии.

Мужчина был задержан на месте.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отец похитил своего трехмесячного сына.

Фото: Piter.TV