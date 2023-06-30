МИД Японии назвал приоритетным возобновление обменов с южными Курилами

Ёсимаса Хаяси рассказал о сотрудничестве с Россией.

Возобновление обменов с "четырьмя северными островами", как в Японии называют российские территории Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, является одним из приоритетных направлений отношений между Токио и Москвой. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами сделал местный министр по иностранным делам Ёсимаса Хаяси. Чиновник заметил, что в том числе речь идет о посещении могил японских граждан на данных островах. Спикер подчеркнул, что дипломаты не получали от РФ положительную реакцию на запрос.

Возобновление обменов с четырьмя островами, начиная с посещения могил, является одним из наиболее приоритетных в дальнейших отношениях Японии и России. Мы продолжим переговоры с российской стороной, особое внимание уделяя в особенности вопросу посещения могил на четырех островах. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

МИД Японии: между QUAD и КНР нет конфликтов, пока Пекин следует международному праву.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA