МИД Украины вызвал белорусского дипломата после нескольких заявлений Лукашенко

Киев потребовал от белорусского дипломата объяснений после заявления Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над Крымом.

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Белоруссии в стране Кирилла Камышева. Министерство выразило ему протест после нескольких заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сказано на сайте внешнеполитического ведомства.

На Украине посчитали, что слова белорусского лидера о готовности признать суверенитет над Крымом являются разнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности страны. В сообщении МИДа Украины говорится, что подобные высказывания нарушают международные обязательства Белоруссии по соблюдению норм и принципов международного права. Затем речь пошла о другом заявлении президента. Накануне он сказал, что силовые структуры ЛНР получили разрешение провести в Минске следственные действия с задержанным журналистом Романом Протасевичем. Украинская сторона напомнила об официальном ответе МИДа Белоруссии, в котором этот факт категорически отрицался.

Отдельное внимание внешнеполитического ведомства было приковано к угрозам Лукашенко "поставить на колени" Украину. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова "являются проявлением слабости его страны, а не демонстрацией силы".

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