МИД Украины: "Крымская платформа" изменит отношение мира к Крыму

В ведомстве заявили, что тему Крыма не будут считать "закрытой", пока он не вернется под контроль Киева.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит "Крымская платформа" изменит отношение мира к Крыму. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По словам министра, с каждым годом участников саммита сбудет становиться все больше.

Крым для России уже стал "чемоданом без ручки". "Крымская платформа" превратит его в неподъемный груз. Этот саммит станет регулярным, мы будем работать над этим. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Он подчеркнул, в Киеве тему Крыма не будут считать "закрытой", пока территория полуострова не вернется под контроль Киева.

Напомним, саммит "Крымская платформа" пройдет на Украине 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма.

Ранее мы сообщали, что американский президент Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис не приедут в Киев на встречу "Крымской платформы". Вместо них на международную площадку прибудет представитель правительства США.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine