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Троих американцев из посольства США в Москве подозревают в краже

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В МИД сообщили о том, что сотрудники могли украсть у россиянина рюкзак.

МИД РФ хочет привлечь к уголовной ответственности трех сотрудников дипмиссии США, которые подозреваются в краже. Российская сторона направила в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на данные ведомства.

Личные вещи были украдены у гражданина РФ. В случае отказа трех сотрудников дипмиссии немедленно выдворят из России. 

По предварительным данным, у россиянина пропал рюкзак в баре.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что что МВД готовит новый порядок въезда и выезда из России. 

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Теги: выдворение, дипмиссия сша, кража, неприкосновенность
Категории: Новости России, Лента новостей,

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