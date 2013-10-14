Троих американцев из посольства США в Москве подозревают в краже

В МИД сообщили о том, что сотрудники могли украсть у россиянина рюкзак.

МИД РФ хочет привлечь к уголовной ответственности трех сотрудников дипмиссии США, которые подозреваются в краже. Российская сторона направила в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на данные ведомства.

Личные вещи были украдены у гражданина РФ. В случае отказа трех сотрудников дипмиссии немедленно выдворят из России.

По предварительным данным, у россиянина пропал рюкзак в баре.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что что МВД готовит новый порядок въезда и выезда из России.

Видео: Telegram / Военный обозреватель